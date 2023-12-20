محادثات مكثفة للتوصل إلى هدنة ثانية في غزة

أفاد مصدر مطلع لرويترز بأن محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض الرهائن مقابل إطلاق إسرائيل سجناء فلسطينيين.



ولفت المصدر الى أن عدد الأشخاص المقرر إطلاقهم ما زال قيد البحث، وأن تصر إسرائيل على إدراج الرهائن من النساء والرجال الأكثر

ضعفا.



وقال المصدر: "سجناء فلسطينيين بتهم ارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن يكونوا على القائمة أيضا".