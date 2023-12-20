الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

تقدمت الحكومة الكويتية باستقالتها لأمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بعد وقت قصير من أدائه اليمين أمام مجلس الأمة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.



وذكرت الوكالة أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نجل الأمير الراحل قدم استقالة الحكومة للشيخ مشعل.