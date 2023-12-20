إضراب جديد للأطباء في إنكلترا للمطالبة برفع الأجور

إضراب جديد للأطباء في إنكلترا للمطالبة برفع الأجور

باشر الأطباء الخريجون في إنكلترا إضرابًا الأربعاء يمتد على تسعة أيام وينقسم إلى مرحلتين، إثر فشل مفاوضاتهم مع الحكومة لزيادة رواتبهم.



ويأتي هذا الإضراب الجديد بعد سلسلة من التحركات المماثلة في الأشهر الأخيرة في وقت يكابد نظام الصحة العامة في بريطانيا لاحتواء الأعداد الكبيرة من المرضى المسجلين على لوائح الانتظار لتلقي العلاج.



ومن المتوقع أن يستمر الإضراب حتى الساعة السابعة من صباح السبت قبل أن يتوقف الأطباء مجددًا عن العمل خلال ستة أيام، من الثالث حتى التاسع من كانون الثاني، في ما يعد أطول إضراب في تاريخ مؤسسة خدمة الصحة الوطنية (NHS).