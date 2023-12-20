السوداني يستقبل نائب وزير الخارجية الأميركية

السوداني يستقبل نائب وزير الخارجية الأميركية

إستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صباح اليوم الأربعاء نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية فيكتوريا نولاند والوفد المرافق لها، حيث قدمت التهنئة إلى الحكومة العراقية بمناسبة نجاح إنتخابات مجالس المحافظات.



وشهد اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك وإتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين.



وأكد السوداني خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز إستقرار المنطقة، مشيرًا إلى مسؤولية الحكومة العراقية في حفظ الأمن على أراضيها وجديتها في فرض الأمن والإستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق، مشددًا على رفض الحكومة إتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية.



كما تطرق إلى الأحداث في غزة والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن المجتمع الدولي فقد الكثير من مصداقيته بسبب مواقفه تجاه ما يحصل في غزة.



من جانبها، أشارت نولاند إلى علاقات التعاون بين البلدين والحرص على إدامتها في مجالات عدة، موضحة أن الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة بأسرع وقت والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.