الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طهران تندد بحكم القضاء السويدي في حقّ مسؤول إيراني سابق
أخبار دولية
2023-12-20 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
طهران تندد بحكم القضاء السويدي في حقّ مسؤول إيراني سابق
ندّدت طهران بحكم اعتبرته "سلبيا" صدر عن القضاء السويدي في حقّ مسؤول إيراني سابق في السجون لضلوعه في عمليات إعدام جماعية لسجناء جرت في الجمهورية الإسلامية عام 1988.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان: "من المؤسف أن تصدر المحكمة السويدية مثل هذا الحكم السلبي دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: "إن الجمهورية الإسلامية تعتبر حكم محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في ما يتعلق بالمواطن الإيراني السيد حميد نوري، غير مقبول بالأساس وتدينه بشدة".
وأكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ستستخدم كلّ قدراتها القضائية لإطلاق سراح نوري وأنها تحتفظ بحقّ اتخاذ التدابير المناسبة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
القضاء
السويدي
مسؤول
إيراني
التالي
هنية في القاهرة للبحث في هدنة في قطاع غزة
السوداني يستقبل نائب وزير الخارجية الأميركية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:16
القضاء الأميركي يتّهم إيرانياً وصينياً بتصدير مكوّنات مسيّرات إلى إيران
أخبار دولية
00:16
القضاء الأميركي يتّهم إيرانياً وصينياً بتصدير مكوّنات مسيّرات إلى إيران
0
أخبار دولية
2023-12-19
مسؤول إيرانيّ يخضع لحكم سويديّ مؤبّد
أخبار دولية
2023-12-19
مسؤول إيرانيّ يخضع لحكم سويديّ مؤبّد
0
آخر الأخبار
2023-12-12
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل والولايات المتحدة لن تتمكنا من القضاء على حماس ولن يتم تحرير الرهائن بالحرب
آخر الأخبار
2023-12-12
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل والولايات المتحدة لن تتمكنا من القضاء على حماس ولن يتم تحرير الرهائن بالحرب
0
أخبار دولية
2023-12-11
عقوبات أميركية بحق مسؤولين سابقين أفغان متهمين بالفساد
أخبار دولية
2023-12-11
عقوبات أميركية بحق مسؤولين سابقين أفغان متهمين بالفساد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:02
زعيم الحوثيين يتوعد بضرب البوارج الأميركية إذا استهدفت واشنطن اليمن
أخبار دولية
10:02
زعيم الحوثيين يتوعد بضرب البوارج الأميركية إذا استهدفت واشنطن اليمن
0
أخبار دولية
09:31
إثيوبيا ومصر تتبادلان الاتهام بإفشال المفاوضات بشأن سد النهضة
أخبار دولية
09:31
إثيوبيا ومصر تتبادلان الاتهام بإفشال المفاوضات بشأن سد النهضة
0
أخبار دولية
09:27
الإمارات تهنئ الأمير مشعل لمناسبة توليه حكم الكويت
أخبار دولية
09:27
الإمارات تهنئ الأمير مشعل لمناسبة توليه حكم الكويت
0
أخبار دولية
09:20
وزير الخارجية البريطاني يبحث مع الصفدي في عمان جهود وقف النار في غزة
أخبار دولية
09:20
وزير الخارجية البريطاني يبحث مع الصفدي في عمان جهود وقف النار في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-11-23
ميقاتي تبلغ بقرار الحكومة الصينية تقديم مليون دولار أميركي نقدا كمساعدة مستعجلة للنازحين اللبنانيين
أخبار لبنان
2023-11-23
ميقاتي تبلغ بقرار الحكومة الصينية تقديم مليون دولار أميركي نقدا كمساعدة مستعجلة للنازحين اللبنانيين
0
خبر عاجل
2023-12-10
اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة
خبر عاجل
2023-12-10
اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة
0
آخر الأخبار
2023-12-17
غارة على مزرعة في عيترون وقصف عنيف على ميس الجبل ومسيرة استهدفت نقطة في الحي الغربي من ميس كما استهدفت مسيرة منزلا في الطيبة وغارة على منطقة الحافور بين يارون ومارون الراس تبعها قذيفتين مدفعية في نفس المكان
آخر الأخبار
2023-12-17
غارة على مزرعة في عيترون وقصف عنيف على ميس الجبل ومسيرة استهدفت نقطة في الحي الغربي من ميس كما استهدفت مسيرة منزلا في الطيبة وغارة على منطقة الحافور بين يارون ومارون الراس تبعها قذيفتين مدفعية في نفس المكان
0
موضة وجمال
2023-12-04
موضة الوشم في إيران تخرج من الظل
موضة وجمال
2023-12-04
موضة الوشم في إيران تخرج من الظل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
رسيتال ميلادي بأصوات الصغار في كنيسة مار تقلا الحازمية
أخبار لبنان
07:53
رسيتال ميلادي بأصوات الصغار في كنيسة مار تقلا الحازمية
0
أمن وقضاء
07:50
على الجبهة اللبنانية الجنوبية... قصف اسرائيلي منذ الصباح استهدف مناطق عدّة
أمن وقضاء
07:50
على الجبهة اللبنانية الجنوبية... قصف اسرائيلي منذ الصباح استهدف مناطق عدّة
0
أخبار دولية
02:50
أمير الكويت بعد أداء اليمين: من الضروري مراجعة واقع البلاد الحالي
أخبار دولية
02:50
أمير الكويت بعد أداء اليمين: من الضروري مراجعة واقع البلاد الحالي
0
أخبار دولية
17:15
كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
أخبار دولية
17:15
كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
0
أخبار دولية
17:05
حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو لرهينتين في غزة على قيد الحياة
أخبار دولية
17:05
حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو لرهينتين في غزة على قيد الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يختتم موسم الرياضة الميكانيكية
تقارير نشرة الاخبار
14:06
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يختتم موسم الرياضة الميكانيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أربعة أسماء تتنافس على منصب ولي العهد في الكويت... من هي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أربعة أسماء تتنافس على منصب ولي العهد في الكويت... من هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يمكنكم دعم الاقتصاد في العيد
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يمكنكم دعم الاقتصاد في العيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زحلة بالصور: رحلة عبر قرن من الذكريات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زحلة بالصور: رحلة عبر قرن من الذكريات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:25
أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:25
أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
2
منوعات
11:58
تعرضت العائلة للمطاردة... مقتل طفل بالرصاص على الطريق السريع وهذا ما حصل!
منوعات
11:58
تعرضت العائلة للمطاردة... مقتل طفل بالرصاص على الطريق السريع وهذا ما حصل!
3
خبر عاجل
11:51
مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد الحوثيين في البحر الاحمر سيتم استهداف سفنها
خبر عاجل
11:51
مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد الحوثيين في البحر الاحمر سيتم استهداف سفنها
4
صحف اليوم
23:36
بري مُعاتباً ضيفته الفرنسية: ما فعلتِه مُستهجن (الجمهورية)
صحف اليوم
23:36
بري مُعاتباً ضيفته الفرنسية: ما فعلتِه مُستهجن (الجمهورية)
5
صحة وتغذية
03:29
متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!
صحة وتغذية
03:29
متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!
6
منوعات
12:31
علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ... ابنة الـ17 سنة تواجه "الجحيم": تمزقت فروة رأسها بنسبة 80% وهذا هو مصيرها!
منوعات
12:31
علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ... ابنة الـ17 سنة تواجه "الجحيم": تمزقت فروة رأسها بنسبة 80% وهذا هو مصيرها!
7
صحة وتغذية
12:11
النوم عارياً: إليكم الأسرار المثيرة لفوائده المذهلة وتأثيره على الحميمية
صحة وتغذية
12:11
النوم عارياً: إليكم الأسرار المثيرة لفوائده المذهلة وتأثيره على الحميمية
8
أخبار لبنان
14:51
"تجمع موظفي الإدارة" يعلن التوقف عن العمل ابتداء من بعد غد الخميس إلى حين بدء تحقيق المطالب
أخبار لبنان
14:51
"تجمع موظفي الإدارة" يعلن التوقف عن العمل ابتداء من بعد غد الخميس إلى حين بدء تحقيق المطالب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More