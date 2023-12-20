طهران تندد بحكم القضاء السويدي في حقّ مسؤول إيراني سابق

ندّدت طهران بحكم اعتبرته "سلبيا" صدر عن القضاء السويدي في حقّ مسؤول إيراني سابق في السجون لضلوعه في عمليات إعدام جماعية لسجناء جرت في الجمهورية الإسلامية عام 1988.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان: "من المؤسف أن تصدر المحكمة السويدية مثل هذا الحكم السلبي دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة".



وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: "إن الجمهورية الإسلامية تعتبر حكم محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في ما يتعلق بالمواطن الإيراني السيد حميد نوري، غير مقبول بالأساس وتدينه بشدة".

وأكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ستستخدم كلّ قدراتها القضائية لإطلاق سراح نوري وأنها تحتفظ بحقّ اتخاذ التدابير المناسبة.

