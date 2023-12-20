برنامج الأغذية العالمي يعلن وصول أول قافلة مساعدات من الأردن إلى قطاع غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي الأربعاء أن قافلة مساعدات إنسانية دخلت غزة آتية من الأردن، هي الأولى تصل مباشرة من المملكة إلى القطاع منذ إندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وقال البرنامج في بيان: "قامت قافلة مكونة من 46 شاحنة، نظمها برنامج الأغذية العالمي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، يوم الأربعاء، بنقل أكثر من 750 طنًا متريًا من المواد الغذائية الضرورية إلى غزة"، مؤكدًا أنها "المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرةً من الأردن إلى القطاع منذ بدء تصاعد الأعمال العدائية في السابع من تشرين الأول، وأن ذلك تم بعد أسابيع من التنسيق مع كل الأطراف".