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وزير الخارجية البريطاني يبحث مع الصفدي في عمان جهود وقف النار في غزة
أخبار دولية
2023-12-20 | 09:20
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وزير الخارجية البريطاني يبحث مع الصفدي في عمان جهود وقف النار في غزة
بحث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان الأربعاء "الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات" الى غزة، حسبما أفادت الخارجية الأردنية.
وأوردت في بيان إن "الصفدي وكاميرون بحثا الأوضاع الكارثية في غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وضمان إيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية للقطاع".
واتفق الوزيران على "ضرورة اتخاذ الإجراءات واعتماد الآليات التي تضمن دخول المساعدات إلى غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة هناك".
وأكد الصفدي "ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة"، محذرا من "تبعاته الإنسانية والأمنية والسياسية الكارثية".
وجدد "موقف المملكة الثابت في رفض أي مقاربة مستقبلية تتعامل مع غزة من منطلق أمني وبشكل منفصل عن الضفة الغربية وخارج سياسة خطة كاملة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة".
كما أكد رفض المملكة "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم وإلى خارجها والتصدي له بكل الإمكانات".
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية عن كامرون قوله قبيل الزيارة إنه يتوجه الى المنطقة للمرة الثانية "للضغط من أجل إدخال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين".
وأضاف: "فيما يتعلق بالمساعدات، سأسعى للبناء على قرار إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم لضمان وصول المزيد من المساعدات والوقود إلى غزة، عبر أكبر عدد ممكن من الطرق".
وأكد أن "أحدا لا يريد أن يرى هذا الصراع يستمر للحظة أطول من اللازم. لكن لكي ينجح وقف إطلاق النار، يجب أن يكون مستداما".
وحضر كامرون عملية إرسال طائرة أردنية محملة بالمساعدات الإنسانية مخصصة لقطاع غزة، الى مطار مدينة العريش المصرية. ومن المقرر أن يتوجه كامرون بعد الأردن الى مصر لزيارة العريش القريبة من الحدود مع غزة ومعبر رفح الذي تمرّ عبره المساعدات الى القطاع المحاصر منذ اندلاع الحرب.
أخبار دولية
ديفيد كامرون
أيمن الصفدي
عمان
غزة
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