الإمارات تهنئ الأمير مشعل لمناسبة توليه حكم الكويت

هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، لمناسبة توليه مقاليد الحكم، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".



وذكرت الوكالة أنّ الشيخ محمد أرسل برقية تهنئة للشيخ مشعل الذي أدّى اليمين الدستورية أميرًا للكويت أمام مجلس الأمة المنعقد في جلسة خاصة.



وذكرت الوكالة أنّ نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أرسلا برقيتي تهنئة مماثلتين للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

