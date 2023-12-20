زعيم الحوثيين يتوعد بضرب البوارج الأميركية إذا استهدفت واشنطن اليمن

زعيم الحوثيين: سنجعل البوارج الأميركية هدفا لصواريخنا ولا يمكن أن نخاف من التهديد

أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم، أن جماعته ستطلق الصواريخ على السفن الحربية الأميركية إذا تدخلت واشنطن بشكل أكبر في شؤونها أو استهدفت اليمن.



كما حذر عبد الملك الحوثي الدول الأخرى من المشاركة في عملية متعددة الجنسيات أطلقتها الولايات المتحدة أمس الثلاثاء لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد تصاعد هجمات الحوثيين على السفن.



وقال الحوثي في كلمة بثها التلفزيون: "سنجعل البوارج الأميركية هدفا لصواريخنا ولا يمكن أن نخاف من التهديد".