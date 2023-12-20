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اجتماع وزاري روسي عربي يشدد على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج والبحر الأحمر
أخبار دولية
2023-12-20 | 10:17
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اجتماع وزاري روسي عربي يشدد على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج والبحر الأحمر
شدد بيان ختامي لمنتدى التعاون الروسي العربي على المستوى الوزاري اليوم، على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر.
وجاء في البيان الذي صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد في مراكش أن الوزراء أكدوا على "رفض وإدانة الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج... والممرات المائية الأخرى".
وأضاف أنهم اتفقوا على "الإدانة الشديدة للحرب العدوانية الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة" على الفلسطينيين في غزة و"رفض أي تبرير لهذه الحرب بما في ذلك بوصفها بأنها دفاع عن النفس".
أخبار دولية
منتدى التعاون الروسي العربي
الملاحة البحرية
الخليج
البحر الأحمر
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