إعادة انتخاب جاك لانغ لولاية رابعة على رأس معهد العالم العربي

أعيد انتخاب وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ (84 عاما)، الأربعاء للمرة الرابعة رئيسا لمعهد العالم العربي، وهو مركز ثقافي وواجهة دبلوماسية يديرها منذ 2013 كما أعلن مجلس إدارته.



وقال في بيان إنه تمت المصادقة بالاجماع على هذا القرار، بعد أشهر من التكهنات، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون أكد بذلك ثقته بجاك لانغ".



وأشاد المجلس بـ"حوكمة تستند الى إدارة صارمة وبرمجة عالية النوعية ومشاريع طموحة، في فرنسا كما على المستوى الدولي".



ولا ينص النظام الأساسي لمعهد العالم العربي على عمر محدد ولا على عدد الولايات لرئاسته خلافا لمؤسسات ثقافية أخرى.



وقال جاك لانغ، وزير الثقافة البارز الذي طبعت أعماله الثمانينات، لوكالة فرانس برس ان لديه "الطموح" بجعل المعهد "أهم متحف للفن العربي الحديث والمعاصر في الغرب، مع الحفاظ على وفائه لمهمته الأساسية وهي اكتشاف تاريخ واللغة والثقافة العربية".