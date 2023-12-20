البيت الأبيض: المحادثات حول هدنة جديدة في غزة "جادة للغاية"

أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن المحادثات الجارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس "جادة للغاية".



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "إنها نقاشات ومفاوضات جادة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها"، مضيفا: "إنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة".