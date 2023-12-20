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نتانياهو يستبعد وقف إطلاق النار في غزة قبل "القضاء" على حماس
أخبار دولية
2023-12-20 | 11:44
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نتانياهو يستبعد وقف إطلاق النار في غزة قبل "القضاء" على حماس
استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء، أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق الدولة العبرية "كل الأهداف" التي وضعتها، وفي مقدمها "القضاء" على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقال نتانياهو في بيان: "لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة".
أخبار دولية
نتانياهو
إطلاق النار
غزة
حماس
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