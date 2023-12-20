الدنمرك ستنضم إلى التحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة للتصدي للهجمات في البحر الأحمر

أفادت وزارة الدفاع الدنمركية اليوم في بيان، بأن الدنمرك ستنضم إلى التحالف البحري الدولي الجديد الذي تشكله الولايات المتحدة للتصدي للهجمات في البحر الأحمر.