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اللجنة الانتخابية الروسية تلقت 16 طلب ترشح للاستحقاق الرئاسي
أخبار دولية
2023-12-20 | 12:01
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اللجنة الانتخابية الروسية تلقت 16 طلب ترشح للاستحقاق الرئاسي
تلقت اللجنة الانتخابية الروسية حتى الأربعاء، 16 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف آذار، من بينهم طلب الرئيس فلاديمير بوتين الذي يتولى السلطة منذ عام 2000 ولا شك في إعادة انتخابه في ظل حظر أشكال المعارضة كافة.
وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا: "تم حتى الساعة استلام ملفات 16 مرشحاً"، وفق ما نقلت عنها وكالات أنباء روسية.
وأمام الراغبين في الترشح مهلة حتى 27 كانون الأول لتقديم طلب أولي للتسجيل لدى لجنة الانتخابات، وفق الجدول الزمني المحدد.
في حال صدور قرار إيجابي من اللجنة، يجب على أي مرشح مستقل غير مدعوم من حزب ممثل في مجلس الدوما جمع 300 ألف تزكية وتقديمها قبل 45 يوما على الأقل من الانتخابات إلى اللجنة الانتخابية التي تتخذ بعد ذلك القرار النهائي خلال عشرة أيام.
وأشارت بامفيلوفا الأربعاء أيضا إلى أن "حوالى 38 مليون ناخب" يعيشون في 29 منطقة إدارية لديهم إمكانية التصويت عبر الإنترنت خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 17 آذار 2024.
كما ستشارك في الانتخابات المناطق التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.
ويسعى بوتين إلى الفوز بولاية جديدة مدتها ست سنوات في الكرملين، وهو ما يعد مسألة شكلية في ظل الظروف الراهنة، بعد أن تم قمع المعارضة في السنوات الأخيرة.
وسجن جميع المعارضين السياسيين الرئيسيين تقريباً، مثل الناشط المناهض للفساد أليكسي نافالني، أو تم دفعهم إلى المنفى.
أخبار دولية
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