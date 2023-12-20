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إيران تستدعي سفير ألمانيا بعد اتهامها بالضلوع في محاولة حرق كنيس
أخبار دولية
2023-12-20 | 12:17
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إيران تستدعي سفير ألمانيا بعد اتهامها بالضلوع في محاولة حرق كنيس
استدعت إيران سفير ألمانيا لدى طهران الأربعاء، بعد أن أفاد القضاء الألماني بتورط الحكومة الإيرانية في مخطط لإحراق كنيس يهودي في بوخوم (غرب) عام 2022.
وقضت محكمة إقليمية في دوسلدورف (غرب) الثلاثاء، بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر على ألماني من أصل إيراني بتهمة التخطيط لمهاجمة كنيس يهودي في بوخوم في تشرين الثاني 2022.
وخلصت المحكمة الألمانية كذلك إلى أن الهجوم تم التخطيط له بمساعدة "وكالات حكومية إيرانية".
وأعلنت الخارجية الألمانية أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني، مشيرة إلى أن برلين "لا تتسامح مع أي أعمال عنف موجهة من الخارج في ألمانيا".
وردا على ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية في بيان أنها استدعت السفير الألماني للاحتجاج على "الاتهام الباطل" الصادر عن النظام القضائي الألماني واستدعاء دبلوماسيّها إلى برلين.
وقالت الوزارة: "نوصي ألمانيا بالحذر من الفخاخ التي تنسجها التيارات الهدامة، بدلا من توجيه الاتهامات وإشباع رغبة النظام الصهيوني (إسرائيل) في خلق التوترات".
أخبار دولية
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