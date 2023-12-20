وزير الخارجية الإسرائيلي يؤيد فتح ممر بحري إنساني بين قبرص وغزة

وزير الخارجية الإسرائيلي يؤيد فتح ممر بحري إنساني بين قبرص وغزة

أيد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأربعاء خلال زيارة إلى قبرص فتح ممر بحري بين الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط وغزة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي تحاصره إسرائيل.



والتقى كوهين نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس من أجل تشجيع فتح الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة بالتنسيق مع إسرائيل، بحسب بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية.



وبموجب الخطة التي قدمتها قبرص، أقرب دولة عضو في الإتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط والواقعة على بعد 400 كيلومتر من ساحل غزة، سيتم جمع المساعدات وتخزينها في الجزيرة حيث تفتشها لجنة مشتركة تضم ممثلين عن إسرائيل قبل إرسالها إلى قطاع غزة على متن سفن.