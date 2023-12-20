ارتفاع حصيلة العمليات الإسرائيلية في غزة إلى 20 ألف شهيد

أعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة الأربعاء، أن ما لا يقل عن 20 ألف شخص استشهدوا في القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب بين الحركة وإسرائيل.



وكشف أن 8000 طفل و6200 امرأة من بين الشهداء، فيما بلغ عدد المصابين 52600 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.