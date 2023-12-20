بلينكن يدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط على حماس وليس فقط على إسرائيل

بلينكن يدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط على حماس وليس فقط على إسرائيل

إعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن العالم يجب أن يضغط على حركة حماس وليس على إسرائيل فقط، بعد إنتقادات واسعة النطاق للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.



وقال بلينكن في مؤتمر صحافي: "يبدو أن هناك صمتًا بشأن ما يمكن أن تفعله حماس وما ينبغي أن تفعله وما يجب أن تفعله إذا أردنا إنهاء معاناة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء"، مضيفًا أنه "سيكون من الجيد أن يتحد العالم حول هذا الإقتراح أيضًا".

