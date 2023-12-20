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فنزويلا تطلق 21 سجينا سياسيا بينهم 8 أميركيين
أخبار دولية
2023-12-20 | 13:58
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فنزويلا تطلق 21 سجينا سياسيا بينهم 8 أميركيين
أطلقت السلطات الفنزويلية الأربعاء، 21 "سجينا سياسيا" من بينهم ثمانية مواطنين أميركيين، وفق ما ذكرت مجموعة "كواليشن فور هيومن رايتس أند ديموكراسي" المكلّفة قضاياهم.
وقالت ماريا أليخاندرا بوليو وهي إحدى محاميات المجموعة لوكالة فرانس برس إنه أفرج حتى الآن عن "ثمانية أميركيين و13 فنزويليا" بينهم لوك ألكزاندر دينمان وإيران بيري اللذان كانا يمضيان عقوبة بالسجن 20 عاما بتهمة المشاركة في محاولة فاشلة لإطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العام 2020.
أخبار دولية
فنزويلا
سجين
أميركيين
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