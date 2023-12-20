سبعة قتلى من قوات النظام جراء انفجار لغم في وسط سوريا

قتل سبعة عناصر من قوات النظام الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد بأن "مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية زرعوا اللغم مستهدفين حافلة عسكرية" أثناء مرورها بالقرب من مدينة تدمر في محافظة حمص في وسط البلاد.



وأسفر انفجار اللغم وفق المرصد عن "مقتل سبعة عناصر من قوات النظام وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة".