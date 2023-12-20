بايدن لا يتوقع إبرام صفقة رهائن في غزة قريبا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة.



وقال بايدن للصحفيين خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن: "نحن نضغط".