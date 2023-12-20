ماكرون: محاربة "الإرهاب" لا تعني تدمير كل شيء في غزة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن محاربة "الإرهاب" لا تعني "هدم كل شيء في غزة"، مجددا دعوته إلى هدنة "تؤدي إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".



وقال الرئيس الفرنسي عبر قناة "فرانس 5": "لا يمكننا أن نسمح بترسيخ فكرة أن محاربة الإرهاب بشكل فعال يعني تدمير كل شيء في غزة أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين".