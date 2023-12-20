الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشافه شبكة أنفاق يستخدمها "كبار مسؤولي" حماس

#عاجل جيش الدفاع يكشف: استكمال عملية السيطرة على مركز قيادة حماس في قطاع غزة؛ توثيق خاص لنشاط القوات فوق الأرض وتحتها
⭕️قوات جيش الدفاع استكملت السيطرة على "مربع المسؤولين" الحمساوي في وسط مدينة غزة. من هذه المربع في محيط ميدان فلسطين نشطت وتصرفت القيادة السلطوية والعسكرية… pic.twitter.com/BOmcafQyq3
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 20, 2023
#عاجل جيش الدفاع يكشف: استكمال عملية السيطرة على مركز قيادة حماس في قطاع غزة؛ توثيق خاص لنشاط القوات فوق الأرض وتحتها
⭕️قوات جيش الدفاع استكملت السيطرة على "مربع المسؤولين" الحمساوي في وسط مدينة غزة. من هذه المربع في محيط ميدان فلسطين نشطت وتصرفت القيادة السلطوية والعسكرية… pic.twitter.com/BOmcafQyq3