الولايات المتحدة وفنزويلا تتوصلان لاتفاق لتبادل سجناء

توصلت الولايات المتحدة وفنزويلا إلى اتفاق يقضي بالافراج عن 10 سجناء أميركيين مقابل الافراج عن أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، على ما قال مسؤولون أميركيون الأربعاء.



وأكد الرئيس جو بايدن في بيان أن الأميركيين العشرة "عائدون إلى الديار".



وكان مسؤولون أميركيون قالوا في وقت سابق إن واشنطن ستفرج عن رجل الأعمال أليكس صعب المتهم بغسل أموال لصالح مادورو.