نيكولا ليرنر... رئيسًا للاستخبارات الخارجية الفرنسية بدلاً من برنار إيمييه الذي شارك في محاولة التهدئة بين لبنان واسرائيل

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، تعيين نيكولا ليرنر رئيساً جديداً للمديرية العامة للأمن الخارجي، خلفا لبيرنارد إيمييه، الدبلوماسي المخضرم.



ويُعتبر توقيت هذا التغيير لافتاً، لا سيما في ضوء مشاركة إيمييه الأخيرة في الجهود المبذولة لتهدئة التوترات بين لبنان وإسرائيل. وكان قبل بضعة أسابيع فقط، انخرط إيمييه في مناقشات سرية خلال زيارته لبيروت، حيث التقى بمسؤولين لبنانيين.



وكان من بين محادثاته حوارات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وممثلين عن حزب الله، وقائد الجيش جوزيف عون، ومدير الأمن العام بالوكالة الياس البيسري. وتركّز هدف إيمييه على التوسط للوصول الى اتفاق لحدّ المناوشات الحدودية المستمرة بين لبنان وإسرائيل.