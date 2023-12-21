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الأمم المتحدة: إسرائيل تأمر بإخلاء منطقة واسعة في خان يونس
أخبار دولية
2023-12-20 | 23:49
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الأمم المتحدة: إسرائيل تأمر بإخلاء منطقة واسعة في خان يونس
أعلنت الأمم المتّحدة الأربعاء أنّ إسرائيل أمرت بإخلاء منطقة واسعة في خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة والتي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شرّدتهم الحرب المستمرة بين الدولة العبرية وحركة حماس منذ شهرين ونصف الشهر.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير إنّ الجيش الإسرائيلي أمر "بالإخلاء الفوري" لمنطقة "تغطي حوالي 20%" من مساحة مدينة خان يونس.
وأوضح المكتب الأممي أنّ "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً".
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