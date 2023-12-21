القيادة المركزية الأميركية: إطلاق صاروخ على قاعدة الأسد الجوية بالعراق من دون وقوع إصابات

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان اليوم الخميس ان صاروخا أُطلق على قاعدة الأسد الجوية في العراق يوم 20 كانون الأول، لكن لم تقع إصابات أو أضرار.



وقالت "حددت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب نقطة الانطلاق وسلمت معلومات الموقع إلى قوات الأمن العراقية التي انتقلت إليه للتحقيق. وضبطت قوات الأمن العراقية شاحنة مسطحة معدلة لإطلاق ما يصل إلى خمسة صواريخ عيار 122 مليمترا كانت موجودة في الموقع".