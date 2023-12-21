تعطل منصة X لبعض الوقت

أبلغ مستخدمو منصة x عن مواجهتهم أعطالا في استخدام المنصة، بحسب بيانات موقع down detector.وحسب الموقع فإن أكثر من 79 ألف شخص أبلغوا عن عطل حتى الساعة 7:39 صباح اليوم .وقال 71% منهم أنهم يواجهون عطلا في استخدام التطبيق التابع للمنصة فيما قال 23% أنهم يواجهون عطلا في استخدام الموقع.