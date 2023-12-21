أسعار النفط تعود إلى التراجع إثر بيانات أميركية

عادت أسعار النفط إلى التراجع اليوم بعد بيانات أميركية عن ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، وسط مخاوف المستثمرين من اضطراب التجارة العالمية، بحسب وكالة "نوفوستي".



وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.11% إلى 74.14 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% إلى 79.66 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".