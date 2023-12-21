برنامج الأغذية العالمي يوقف المساعدات في السودان

علّق برنامج الأغذية العالميّ التابع للأمم المتحدة، تقديم المساعدات، في بعض أجزاء من ولاية الجزيرة السودانية، حيث كان يدعم أكثر من 800 ألف شخص، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج نيوز.



وقال التقرير نقلًا عن بيان لبرنامج الأغذية العالميّ إنّ نحو 300 ألف شخص فروا من الجزيرة، منذ 15 كانون الأول، عندما اندلعت اشتباكات هناك.