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كيم جونغ أون يؤكد أنه سيرد على أي هجوم نوويّ بالسلاح الذريّ
أخبار دولية
2023-12-21 | 03:16
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كيم جونغ أون يؤكد أنه سيرد على أي هجوم نوويّ بالسلاح الذريّ
أكّد الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونغ أون أنّ بلده لن يتوانى عن الردّ بالسلاح النوويّ، إذا ما استُفزّ بسلاح من هذا النوع، حسب ما نقلت وكالة إعلام رسمية.
وأثارت هذه التصريحات ردًّا سريعًا من واشنطن وسيول وطوكيو، التي أصدرت بيانًا مشتركًا يدعو بيونغ يانغ إلى الكفّ عن إطلاق استفزازات جديدة والقبول بالدعوة إلى إجراء حوار جوهريّ وبلا شروط مسبقة.
وكانت واشنطن قد أعادت التأكيد، خلال اجتماع بين مسؤولين أميركيين وكوريين جنوبيين، على التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب سيول بالإعتماد على قوّتها الرادعة، بما في ذلك القوّة النووية.
وحذّرت واشنطن، في هذا الإطار من أنّ أيّ هجوم نوويّ من بيونغ يانغ على الولايات المتحدة أو على حلفائها سيؤدي إلى نهاية النظام، في كوريا الشمالية.
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