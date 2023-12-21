إرتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الصين

إرتفعت حصيلة ضحايا الزلزال، في الصين، إلى 135 قتيلًا، فيما يواصل عناصر الإسعاف إيصال المساعدات والمعدّات ويعالَج المصابون في المستشفيات، بعد ثلاثة أيام من الكارثة.



وقع الزلزال، قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، على بعد حوالى 1300 كيلومتر من جنوب غرب بكين.



وطالت الكارثة مقاطعة غانسو، فضلًا عن تشينغاي المجاورة لها لكن بدرجة أقلّ.



وانكبّ الأطباء في مستشفى كانتون تشيشيشان في مقاطعة غانسو، في القرب من مركز الزلزال على معالجة المصابين، في مبنى تبدو عليه الأضرار التي خلّفتها الهزّة الأرضية.