سيلوانوف: الحكومة قد تقلص حصتها في بعض الشركات الكبرى

أوضح وزير المالية الروسيّ أنطون سيلوانوف أنّ الحكومة قد تقلص حصتها، في بعض الشركات الكبرى مع الإحتفاظ بحصة مسيطرة.



وقد أدرجت حوالى 30 شركة لخصخصة محتملة.



ولم يتضح ما هي الشركات التي قد بيعها.



وقال سيلوانوف، في مقابلة مع قناة روسيا 24، إن وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50 في المئة.



وأضاف: "إقترحت تخفيض الحصة من دون التخلي عن حصة مسيطرة."



وأعلن أن ذلك قد يحقق عشرات أو مئات المليارات (من الروبلات) وأنّ القائمة معروضة على الحكومة ولا تزال بحاجة لمزيد من المناقشة.



وأشار إلى وجود حوالى 30 شركة كبيرة من الممكن النظر في خفض حصة الدولة وبيعها لشركات الخاصة.