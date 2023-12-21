إعلام إسرائيليّ: السنوار نجا مرتين في اللحظات الأخيرة

أعلنت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، أنّ زعيم حركة "حماس"، في غزة، يحيى السنوار نجا مرتين، في اللحظات الأخيرة من اعتقاله بأيدي القوات الإسرائيلية، التي ننفّذ حملة واسعة تهدف إلى إلقاء القبض عليه، داخل القطاع.



وتوصّلت قوات الجيش الإسرائيليّ، خلال الأيام الأخيرة، إلى أنفاق يعتقد أنّ السنوار كان مختبئًا بها، قبيل اكتشافها، وفقًا للتقارير.



وذكرت القناة "13" الإسرائيلية أنّ الجيش يركز أنشطته بشكل أساسيّ، في مدينة خان يونس، جنوبي غزة، وما حولها، من أجل تحقيق هدفه المتمثل، في اغتيال السنوار.



كما ذكر تقرير نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه خلال مطاردة السنوار، كشفت القوات عن مخبأ سابقًا، لمحمد الضيف قائد "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس".



ويعتقد، حسب الصحيفة الإسرائيلية، أن السنوار يختبئ حاليًا، في خان يونس، بعد فراره من شمال القطاع "بالإختباء، في قافلة إنسانية" متجهة جنوبًا، في وقت مبكر من الحرب الدائرة حاليًا.



وأشارت المعلومات الاستخبارية، التي جمعها الجيش الإسرائيليّ إلى أنّ السنوار يتحرك بشكل مستمر، بدلًا من البقاء، في مكان واحد لفترة طويلة.