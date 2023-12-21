حصار على محاور الطرق الرئيسية في شمال مالي

أعلن الإنفصاليون الطوارق أنّهم فرضوا حصارًا على الطرق الرئيسية، في شمال مالي، حيث استعاد جيش البلاد بعض المناطق، في الأسابيع الأخيرة.



وأوضح تحالف "الإطار الاستراتيجيّ الدائم للسلام والأمن والتنمية"، الذي يضم مجموعات متمردة مسلحة، في بيان، فرض حصار كامل على المحاور الممتدة من الحدود الجزائرية إلى مدن ميناكا وكيدال وغاو وتمبكتو وتودني، وهي المدن الرئيسية، في الشمال، الذي يمتد على مساحة شاسعة، بين موريتانيا ومالي والنيجر.



وجاء، في البيان، أنّ هذا الحصار يشمل المنتجات كلّها وأنواع وسائل النقل كلّها.