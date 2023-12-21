​ شكري: مِصر تتعاون مع شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر

أشار وزير الخارجية المصريّ سامح شكري إلى أنّ الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية لحمايته.



وشدّد شكري، في مؤتمر صحافيّ، مع وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كاميرون، في القاهرة، على أنّ مِصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها، لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة، في البحر الأحمر.