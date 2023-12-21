ضربة جوية إسرائيلية قتلت مسؤولًا حدوديًا كبيرًا عينته حماس

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" أنّ ضربة جوية إسرائيلية قتلت مسؤولًا حدوديًا كبيرًا عينته "حماس" وثلاثة آخرين، في رفح، في جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مِصر.



وأوضحت أنّ المدير الذي عيّنته الحركة بسام غبن، لمعبر كرم أبو سالم التجاريّ، بين إسرائيل وقطاع غزة والذي تسيطر عليه

إسرائيل، وثلاثة فلسطينيين آخرين، قُتلوا في غارة إسرائيلية، في القرب من بوابة معبر رفح.



وردًا على طلب للتعليق من "رويترز"، قال متحدث عسكريّ إسرائيليّ: "نتحقق من الأمر، ليس لدينا دراية بهذه الحادثة."