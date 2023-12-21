مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بقتل فلسطينيين تعسفًا

أكّد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنّه تلقّى تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية قتلت بعد إجراءات موجزة ما لا يقل عن 11 فلسطينيًا أعزل في ما يمكن تصنيفه جريمة حرب، في قطاع غزة.



وأوضح مكتب حقوق الإنسان ومقره رام الله في الضفة الغربية أنّ عمليات القتل نفذت، في حي الرمال، في مدينة غزة هذا الأسبوع.



واعتبر المكتب أن الحادثة "تدق ناقوس الخطر" في شأن ارتكاب جريمة حرب.



وأشار إلى أنّ الرجال قُتلوا، أمام أفراد عائلاتهم.



ورفض مسؤول إسرائيليّ ماجاء، في تقرير مكتب حقوق الإنسان.



واعتبر المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن هذه الادعاءات "مثال جديد على النهج المتحيز والمليء بالأحكام المسبقة ضد إسرائيل والذي تبنته المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ سنوات".