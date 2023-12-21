لافروف: القادة الألمان لصوص

وصف وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف القادة الألمان باللصوص، بعد أن سُئل، في مؤتمر صحافيّ، في تونس عن اقتراح ألمانيّ بمصادرة الأصول الروسية المجمدة.



وقال ممثلو الإدعاء، في ألمانيا، إنّهم طلبوا مصادرة أكثر من 720 مليون يورو (790 مليون دولار) من الحساب البنكيّ لمؤسسة مالية روسية، في فرانكفورت.



وذكر مصدر مطلع لرويترز أنّ المؤسسة هي المؤسسة الوطنية للإيداعات والتسويات وهي وكيل المدفوعات المحليّ المملوك لبورصة موسكو والتي تؤدّي دورًا مهمًّا، في النظام الماليّ الروسيّ كوسيط مع الأسواق الدولية.