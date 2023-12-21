الصفدي: مشروع القرار المتوقع أن يُصوّت عليه يركز على تسريع شحنات المساعدات

حذّر وزير الخارجية الأردنيّ أيمن الصفدي من أن فشل مجلس الأمن الدوليّ في إصدار قرار في شأن غزة سيعكس معايير إزدواجية خطيرة، في تطبيق القانون الدوليّ.



وقال الصفدي إنّ مشروع القرار المتوقع أن يُصوّت عليه، في وقت لاحق، يركز على تسريع شحنات المساعدات.



ويقول الأردن إن إسرائيل تعرقلها لمنع دخول المساعدات الضرورية الكافية.