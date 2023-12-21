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ناقلة وقود عراقية إلى مِصر للمساعدة في غزة

أخبار دولية
2023-12-21 | 08:39
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ناقلة وقود عراقية إلى مِصر للمساعدة في غزة
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ناقلة وقود عراقية إلى مِصر للمساعدة في غزة

أكّد العراق إرساله ناقلة وقود إلى مِصر، للمساعدة في تخفيف أزمة نقص الوقود، في قطاع غزة، التي تتسبب في عرقلة جهود الإغاثة وسط حصار إسرائيليّ يؤدي إلى أزمة إنسانية.
 
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإنسانية زيدان خلف، إنّ ناقلة عراقية محملة بعشرة ملايين ليتر من الوقود أبحرت لقناة السويس كمساعدة للفلسطينيين، في غزة وإنّ حكومة العراق تعتزم إرسال المزيد من شحنات المساعدات.
 

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