وزارة الخارجية الروسية:هذا ما يشكّل تهديدًا عسكريًا محتملًا

إعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنّ التدريبات العسكرية المشتركة، التي تجريها اليابان والولايات المتحدة وأستراليا، قرب جزيرة هوكايدو تهديدًا عسكريًا محتملًا.



وقالت الوزارة، في بيان: "قدّمنا احتجاجًا رسميًّا إلى السفارة اليابانية، في روسيا."