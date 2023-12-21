معظم أسواق الأسهم في الخليج أغلقت على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم، في منطقة الخليج على انخفاض، بعد أن أنهت وول ستريت سلسلة مكاسب طويلة جاءت مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة وتكهنات في شأن تخلي مجلس الاحتياطيّ الاتحاديّ (البنك المركزي الأمريكي) عن سياسة التشديد النقديّ.



وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجيّ عملاتها بالدولار وتسترشد بتحركات المركزيّ الأمريكيّ في شأن السياسة النقدية، مما يجعل المنطقة

عرضة للتأثر بشكل مباشر بالتشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.



وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7 في المئة متأثرًا بانخفاض سهم شركة لومي، لتأجير السيارات 3.1 في المئة وكذلك انخفاض سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.3 في المئة.



إلا أنّ المؤشر السعوديّ سجّل مكاسب للأسبوع الرابع وصعد 0.7 في المئة.



ونزل في دبي، المؤشر الرئيسيّ 0.2 في المئة متأثرًا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطنيّ 1.7 في المئة.