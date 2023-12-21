تطورات غزة بين العاهل الاردني وماكرون

تطورات غزة حضرت في مدينة العقبة في الاردن بين الملك الاردني عبدالله الثاني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارة له تستغرق يومين.



وناقش العاهل الاردني وماكرون، بحسب الاليزيه، المساعدات الإنسانية لغزة، ويشكل اللقاء فرصة للعودة إلى العمل المشترك بين البلدبن فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين في قطاع غزة.



هذا ويلتقي ماكرون بجنود فرنسيين في قاعدة جوية لفرنسا في الأردن للاحتفال بأعياد الميلاد معهم ولتسليط الضوء على التزام فرنسا الدائم بمكافحة الإرهاب، بحسب الاليزيه.