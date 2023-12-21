إطلاق نار في جامعة في براغ... وسقوط قتلى وجرحى

أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار في جامعة في براغ الخميس وإصابة نحو ثلاثين آخرين، قبل أن تُردي الشرطة المسلح.



وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام: "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلّح".



وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.



وفي وقت سابق، أفادت الشرطة عبر منصة "إكس"، بأنّه "تمّ القضاء على المسلّح! ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك العديد من القتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث".



من جهته، قال وزير الداخلية فيت راكوسان للتلفزيون التشيكي العام إنّ المسلّح "قُتل على الأرجح"، مشيرا إلى "معلومات أولية".



كما أفادت خدمة الطوارئ في براغ عبر منصة "إكس"، بأنّه تمّ نشر "عدد كبير من وحدات الإسعاف" في الكلية، كاشفة أنّ الإصابات تراوحت بين خفيفة وخطيرة جدا.



وأفادت قناة "نوفا تي في" الخاصّة بوقوع انفجار وبوجود مسلّح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.



وأوضح راكوسان أنّه "لم يتمّ التأكد من وجود مسلّح آخر"، داعياً الناس إلى اتباع تعليمات الشرطة.



وأغلقت الشرطة المنطقة، كما طلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم.

