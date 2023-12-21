الولايات المتحدة تؤكد العمل على قرار في مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة

أعلنت الولايات المتحدة أنها تواصل العمل على قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة، بعد إرجاء متكرر لتصويت على مشروع في هذا الشأن في ظل اعتراضات إسرائيلية على النصّ المقترح.



وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أننا "ما زلنا نعمل بنشاط مع شركائنا في الأمم المتحدة بشأن القرار واللغة المعتمدة".