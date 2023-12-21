الجيش الاسرائيلي يقول إنه قتل أكثر من ألفي مقاتل في غزة منذ بداية كانون الأول

كشف الجيش الاسرائيلي أنه قتل أكثر من ألفي مقاتل في قطاع غزة منذ بداية كانون الأول الحالي، في إطار الحرب التي يخوضها مع حركة حماس.



وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي إنه "منذ انتهاء الهدنة قضت قواتنا على أكثر من 2000 إرهابي عبر الجو والبر والبحر".