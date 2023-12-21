واشنطن بوست: الولايات المتحدة تمنح أرملة الصحفي السعودي خاشقجي اللجوء السياسي

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أرملة الصحفي السعودي جمال خاشقجي حصلت على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.



ونقلت الصحيفة عن حنان العتر قولها بعد أن قرأت الرسالة التي تخطرها بالقرار: "لا أصدق هذا حقا".



وقُتل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات في واشنطن بوست، في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.