عدد النازحين جراء الحرب في السودان تخطى الـ7 ملايين شخص

أدت الحرب التي اندلعت في نيسان في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى نزوح 7,1 مليون شخص، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الخميس، واصفة إياها بـ"أكبر أزمة نزوح في العالم".



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المعارك الأخيرة وسط البلاد أرغمت 300 ألف شخص على الفرار و"هذه العمليات الجديدة ترفع عدد النازحين إلى 7,1 مليونا"، بينهم 1,5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة.